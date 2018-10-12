المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«الرد على الجميع» في «جيميل» تلقائياً

أصبحت منصات البريد الإلكتروني وسيلة رسمية لتبادل رسائل العمل، خصوصاً أن هذه المنصات تسمح بالتراسل بين المجموعات والقوائم بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي بريد «جيميل» GMAIL، فإنه يمكنك أن تجعل «الرد على الجميع» Reply all خياراً تلقائياً لكل رسائلك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى حساب «جيميل» عبر الحاسب، ثم انتقل إلى أعلى الجانب الأيمن من الصفحة الرئيسة للبريد، إذا كنت تستخدم الواجهة العربية، وانقر أيقونة الترس الرمادي الموجودة تحت أيقونة ملفك الشخصي، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة الظاهرة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» SETTINGS وانقر فوقه، وبعد ذلك انتقل إلى قسم السلوك الافتراضي للرد على الرسائل Default reply behavior، ومن ثم انقر فوق خيار «الرد على الجميع» Reply all. وبموجب ذلك سيتم الرد على جميع الأطراف في أي رسالة تلقائياً، لكن مع ذلك من حق المستخدم أن يختار شخصاً واحداً فقط للرد عليه لو أراد ذلك.

استخدام «كورتانا» من شاشة القفل

قدمت شركة «مايكروسوفت» في التحديث السنوي الأول لإطلاق نظام التشغيل «ويندوز 10» ملمحاً إضافياً لزيادة الاستفادة من خدمات المساعد الرقمي «كورتانا»، يسمح بالوصول لخدمات «كورتانا» من خلال شاشة القفل في الهاتف. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، ورغبت في الوصول إلى خدمات «كورتانا» عبر شاشة القفل، اتبع ما يلي: مرر إصبعك من اليسار إلى اليمين فوق شاشة «غلق الهاتف» lock screen، ثم مرر للأسفل وانقر خيار «تحرير» edit، وبعدها أدخل «رمز المرور» passcode ثم مرر للأسفل داخل القائمة حتى تصل إلى «البرمجيات الصغيرة الخاصة بكورتانا» Cortana widgets. وستسمح لك هذه القطع البرمجية بالتفاعل مع «كورتانا» عبر شاشة غلق الهاتف، فضلاً عن رؤية التقويم، وإضافة المناسبات الجديدة والتذكيرات، ويمكنك من خلال «برمجية المناسبات» Event widget رؤية كل أحداث يومك، وإضافة مناسبات جديدة. ولو رغبت في إعداد التذكيرات الخاصة بالصور والموقع، قم بذلك من خلال «برمجية التذكير» Reminder widget.