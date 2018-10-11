المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فتح ملفات RAR في أجهزة «ماك»

يفضل البعض عند تشارك الملفات مع الآخرين استخدام صيغة RAR لأسباب كثيرة، منها سهولة المشاركة والنقل المتميز للبيانات، ومستوى التشفير المرتفع. غير أنه لا توجد طريقة مباشرة لفتح هذا النوع من الملفات عبر أجهزة «ماك»، إذ لا تتضمن هذه الأجهزة آليات داخلية لدعمها. ومع ذلك فإن هناك تطبيقات خارجية تساعد مستخدمي أجهزة «ماك» على فتح الملفات بتنسيق RAR، منها: Keka وDr. Unarchiver وRAR Extractor Lite وThe Unarchiver، لكن الأخير منها يتميز بكونه تطبيقاً مجانياً. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، ورغبت في فتح ملفات RAR، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى الرابط:

http://goo.gl/yp4YZS

لتنزيل تطبيق The Unarchiver، وبعد تثبيت التطبيق وفتحه، انتقل إلى الملف المعد بصيغة RAR، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الملف، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر انقر خيار «افتح الملف باستخدام» Open With، لتظهر نافذة منسدلة جديدة، مرر داخلها ثم انقر فوق تطبيق The Unarchiver.

إخفاء التطبيقات في «آي أو إس 12»

أحياناً يحتاج المستخدم إلى إخفاء بعض التطبيقات والبيانات الشخصية الموجودة عليها من جهاز الهاتف، لحمايتها من عبث الصغار مثلاً. وتحاول نظم التشغيل الحديثة التجاوب مع هذه الرغبة، ومنها نظام التشغيل «آي أو إس»، لكن «آي أو إس 12» غيّر الطريقة التي كانت متبعة لتحقيق ذلك في نظام التشغيل السابق، إذ أضاف هذا الملمح إلى تطبيقScreen Time. فإذا رغبت في إخفاء بعض تطبيقاتك، اتبع ما يلي: فعّل تطبيق Screen Time، ثم انقر تطبيق الإعدادات، ومن ثم انقر فوق تبويب Screen Time، وبعدها انقر خيار «المحتوى وقيود الخصوصية» Content and Privacy Restrictions، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار الأول في النافذة من اليسار لليمين لتفعيله، وانقر خيار «التطبيقات المسموح بها» Allowed Apps، وعندها اختر التطبيق الذي ترغب في إخفائه، وحرك المؤشر المجاور له من اليمين لليسار. وكرر الخطوة نفسها مع أي تطبيق آخر ترغب في إخفائه، ولن تظهر هذه التطبيقات للآخرين على شاشة جهازك، ولا في نتائج البحث.