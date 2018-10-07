«لينكدإن» تطلق «منصة تحليلات المواهب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «لينكدإن» عن إطلاق أداتها الجديدة لمعلومات الأعمال «منصة لينكدإن لتحليلات المواهب» (LinkedIn Talent Insights) لمساعدة المتخصصين في مجال استقطاب المواهب على مواكبة اتجاهات سوق القوى العاملة، وتحديد تجمعات المواهب، وفهم كيفية تدفق المواهب في السوق.

وتعتمد أداة «منصة لينكدإن لتحليلات المواهب»، وهي أول منتج للبيانات الذاتية في «لينكدإن»، على شبكتها التي تضم أكثر من 575 مليون محترف، وأكثر من 20 مليون شركة، وما يقارب 15 مليوناً من قوائم الوظائف النشطة لدعم خبراء الموارد البشرية، ومديري المواهب والتوظيف من خلال تزويدهم بالبيانات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة تراوح بين تقييم الأقران والتحليلات المتعلقة بالحفاظ على الموظفين واستقطاب طلاب الجامعات.

وأطلق رئيس شركة «لينكدإن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علي مطر، المنتج الجديد خلال الدورة الرابعة من حفل توزيع جوائز «لينكدإن» للمواهب، الذي استضاف متحدثين بارزين، تقدمتهم وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، نورة الكعبي، وأحد أبرز العلماء في العالم في مجال الطب وتخصص التقنية الحيوية كبير المستشارين العلميين للرئيس والمشرف العام على الاتصالات والإعلام والعلاقات الخارجية في البنك الإسلامي للتنمية، الدكتورة حياة سندي.

وقال علي مطر: «نحن حريصون دوماً على استكشاف طرق جديدة لتقديم منتجات تمكّن الشركات والمحترفين من الاستفادة من منصتنا والتفاعل معها، ومن هنا جاء إطلاق أداة التحليل الجديدة، (منصة لينكدإن لتحليلات المواهب) التي تقدم معلومات يتم استخلاصها من البيانات المتاحة التي يدخلها أعضاء (لينكدان)».