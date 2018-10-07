المصدر: الامارات اليوم

إرفاق الصور والفيديو في البريد عبر «آي فون»

يحاول المستخدم أحياناً إرفاق صور أو مقاطع فيديو في البريد الموجود بهواتف «آي فون»، لكنه لا يفلح في ذلك، فيظن أن هذا الخيار غير متاح. وللتغلب على المشكلة يلجأ لاستخدام زر «المشاركة» بالنقر فوق الصورة أو الفيديو نفسه، ثم اختيار البريد وسيطاً للمشاركة. لكن الحقيقة أن تطبيق البريد في «آي فون» يسمح بإرفاق الصور ومقاطع الفيديو بالرسائل بشكل مباشر، وذلك عبر فتح تطبيق البريد الافتراضي في جهازك الذي يعمل بنظام «آي أو إس»، ويبدو في شكل مظروف أبيض فوق أرضية زرقاء.

انقر بعد ذلك فوق أي مكان فارغ في حقل الرسالة، لتظهر أمامك قائمة جديدة من الخيارات، وفي حال لم تظهر القائمة المرغوبة، انقر ثانية فوق نص الرسالة، ثم انقر فوق السهم الموجود في الجانب الأيمن من القائمة لعرض مزيد من الخيارات.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «إدراج صورة أو فيديو» Insert Photo or Video ثم اختر الصورة أو الفيديو اللذين ترغب في إرفاقها برسالتك.