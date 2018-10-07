الإمارات تتصدر الطلب على تقنيات تحليل سلوك المستهلكين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «كابيلاري تكنولوجيز» بأن الإمارات تتصدر دول المنطقة في الطلب على تقنيات تحليل بيانات المستهلكين، مشيرة إلى أن المتعاملين أصبحوا أكثر وعياً وباتوا يتوقعون من العلامات التجارية أن تتفهم متطلباتهم وتفضيلاتهم من خلال تفاعلاتهم معها، وهم يرغبون في أن يكون التواصل معها ذا طابع شخصي وفعال أكثر من ذي قبل. وقال الرئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «كابيلاري تكنولوجيز»، نيتن كوشل، إن الإمارات رائدة خليجياً وإقليمياً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكيات المستهلكين ورصد ردود أفعالهم، مشيراً إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في قدرته على استكشاف ظروف العمل والتفاعل معها في الوقت الحقيقي، وهذا ينطوي على تفهم تجربة العميل وتفاعلاته عبر قنوات البيع، وفي الوقت ذاته معالجة طلباته بشكل مناسب وفوري.