«إتش تي سي» تُطلق هاتف «U12 life»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «إتش تي سي»، أمس، عن هاتف HTC U12 life، أحدث هواتفها متوسطة السعر ضمن فئة هواتف U. ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية ثنائية تضفي مزيداً من السهولة والسلاسة على التقاط الصور بتأثير «بوكيه». ويضيف الهاتف أيضاً مستويات متقدمة لدى التقاط صور «بورتريه»، إذ يركّز بأسلوب احترافي على موضوع التصوير، ويضفي لمسة من الضبابية على خلفية الصورة.

وبحسب الشركة، سيتوافر هاتف U12 life بلونين مختلفين، الأزرق Moonlight Blue، والأرجواني Twilight Purple اعتباراً من شهر أكتوبر في الشرق الأوسط. وسيتم الإعلان عن أسعار الهاتف في الوقت المناسب.

ويمكن للهاتف أيضاً تصوير مقاطع الفيديو بدقة فائقة 4K بوضوح، ما يجعل منه خياراً مثالياً لالتقاط مقاطع الفيديو.

ويأتي الهاتف مزوداً ببطارية بسعة 3600 ميلي أمبير، ومعالج من طراز Snapdragon 636، ما يتيح للمستخدم الاستمتاع بمزايا المهام المتعددة في الهاتف دون استنفاد البطارية.