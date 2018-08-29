المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الضبط الافتراضي لـ«غوغل كروم»

يعاني مستخدمو الـ«ويب» اختراق برامج خبيثة لأجهزتهم، لذلك تدعو معظم المتصفحات مستخدميها إلى مراجعة عملية التصفح وما قد يظهر خلالها من مضايقات، ومن ذلك ظهور نوافذ الإعلانات المنبثقة، وعلامات التبويب الجديدة التي لا تختفي، أو اختراق عملية التصفح وتوجيه المستخدم إلى صفحات لا يرغبها، لذلك، إذا كنت من مستخدمي «غوغل كروم» ولاحظت مثل هذه الظواهر، فإنه يمكنك إعادة ضبط المتصفح لتجنب الملحقات والأدوات الضارة، وذلك من خلال فتح المتصفح عبر الكمبيوتر الذي يعمل بنظام «ويندوز» أولاً، ثم توجه إلى قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح، وانقر فوقها.

مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى «الإعدادات» settings وانقر فوقها، ثم مرر لأسفل النافذة الجديدة وانقر فوق «الإعدادات المتقدمة» Advanced.

ابحث عن تبويب: «إعادة الضبط والتنظيف» Reset and cleanup ثم انقر فوق: «إعادة الضبط» Reset Settings الموجود في الأسفل، ثم فوق خيار Reset.