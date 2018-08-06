شواحن الطاقة الشمسية.. خيار مثالي لعشاق التجول

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أشارت مجلة «شيب» الألمانية إلى أن شواحن الطاقة الشمسية الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، تعتبر من خيارات الطاقة المثيرة لاهتمام عشاق التجول وسط الطبيعة، ورحلات التخييم، والجولات النهارية.

ونصحت المجلة الألمانية، المستخدم، بشراء ألواح الطاقة الشمسية التي يمكن طيّها معاً، وتثبيتها على حقيبة الظهر مثلاً.

وعادة ما تأتي ألواح الطاقة الشمسية بعرض 25 سنتيمتراً وطول 70 سنتيمتراً وسُمك 0.5 سنتيمتر، ويمكنها توفير طاقة كهربائية لشحن بطارية 3000 مللي أمبير /‏ ساعة في مدة تراوح بين ثلاث وأربع ساعات. ونصحت المجلة بالابتعاد عن البطاريات الإضافية «باور بانك» المزودة بخلايا شمسية، نظراً لأن أسطح الخلايا الشمسية بهذه الأجهزة تكون صغيرة للغاية، كما أن السخونة الناتجة عن تعرض البطارية الإضافية لأشعة الشمس قد يكون لها تأثير سلبي في العمر الافتراضي للبطارية.