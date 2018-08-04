دمج «سبوتيفاي» للموسيقى في ساعة «أندرويد»

المصدر: ماونتن فيو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل» الأميركية أن الإصدار الجديد من تطبيق الساعة في أجهزة «أندرويد» يتيح للمستخدم إمكانية ربط «المنبه» بخدمة بث الموسيقى «سبوتيفاي»، وبالتالي يمكن الاستيقاظ على نغمات أكثر من 35 مليون أغنية، التي تشتمل عليها خدمة بث الموسيقى الشهيرة. وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدم في علامة التبويب «المنبه» ضبط أغنيات مفردة، أو ألبومات أو قوائم تشغيل، كنغمة تنبيه شخصية، لافتة إلى أن هذه الوظيفة تتوافر أيضاً في الإصدار المجاني من «سبوتيفاي»، المدعوم بالإعلانات في وضع Shuffle. وبعد إيقاف «المنبه»، فإنه يمكن مواصلة الاستماع إلى الأغنيات من خلال الخيار «Continue Playing». كما أكدت خدمة «سبوتيفاي» على توافر قوائم تشغيل مناسبة للاستيقاظ من النوم، مثل قائمة التشغيل «Top of the Morning».