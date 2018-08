المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إخفاء قائمة المتابعين عبر «فيس بوك»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «فيس بوك» عبر أجهزة «آندرويد»، وترغب في إخفاء قائمة متابعيك ومن تتابعهم عن الجميع، فإنه يمكنك ذلك من خلال فتح تطبيق «فيس بوك»، ثم التوجه إلى أيقونة التحكم الرئيسة.

توجه إلى: «الإعدادات والخصوصية» Settings & Privacy، ثم انقر فوق: «إعدادات الحساب» Account Settings، ثم فوق «الخصوصية» Privacy.

مرر مجدداً داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى قسم: «نشاطك» Your Activity، وهنا انقر فوق: «من يمكنه مشاهدة الأشخاص والصفحات والقوائم التي تتابعها»Who can see the people, Pages and lists you follow?.

انقر فوق رأس القائمة المنسدلة، وضع علامة تأشير خيار: «أنا فقط» ONLY ME، ثم توجه إلى قسم المنشورات العامة، وتجده تحت «إعدادات الحساب» Account Settings، وهنا ستشاهد الخيار الخاص بـ«من يمكنه رؤية متابعيك» Who Can See Your Followers On Your Timeline، وستجد تحته مجموعة خيارات. ضع علامة التأشير أمام خيار: «أنا فقط» ONLY ME.