المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إضافة العلامات المقلوبة في «آي فون 7 بلس»

تثير الرموز الغريبة التي يرسلها الأصدقاء تساؤلات المتلقين عن كيفية إضافتها إلى رسائلهم. من ذلك علامات الاستفهام والتعجب المقلوبة المرسلة من هواتف «آي فون»، وغالباً ما يبحث المستخدمون عن هذه الرموز ضمن لوحة المفاتيح في هواتفهم دون جدوى. والحقيقة أن الوصول إلى هذين الرمزين أمر سهل، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام (iOS 11.3)، إذ يمكنك الوصول إليها من خلال فتح أحد التطبيقات التي تستخدم لوحة المفاتيح الافتراضية، مثل تطبيق البريد Mail أو الرسائل Messages أو الملاحظات.

ضع مؤشر الكتابة في النقطة التي ترغب في إضافة علامة الاستفهام أو التعجب المقلوبة إليها، ثم انقر فوق زر استدعاء لوحة مفاتيح الأرقام (123) في نهاية الجانب الأيسر من الجهاز.

انقر مع التثبيت فوق المفتاح الذي يحمل شكل علامة الاستفهام أو علامة التعجب، وسيظهر أمامك الرمز المقلوب من الرمز الذي اخترته، وهنا انقر فوقه لإضافته إلى النص الذي تكتبه.