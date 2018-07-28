المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استعادة البيانات غير المحفوظة في WORD

يبذل المستخدم جهداً كبيراً في إعداد مستند ما باستخدام برنامج Microsoft word، ثم ينقطع التيار الكهربائي فجأة فيضيع الجهد الذي بذله، ويشعر وقتها بالانزعاج لعدم قدرته على استعادة البيانات. والحقيقية أن برنامج word يتيح لمستخدمه أكثر من طريقة لاستعادة البيانات التي فقدها، وتتميز إصداراته الحديثة بسهولة خطوات استعادة الملف ووضوحها. ويمكنك اتباع هذه الخطوات لاستعادة البيانات المفقودة:

■افتح تطبيق MICROSOFT WORD.

■توجه إلى شريط القوائم ثم انقر فوق FILE.

■مرر داخل القائمة، ثم انقر فوق OPEN.

■انتقل إلى الملفات الحديثة RECENT.

■توجه إلى نهاية النافذة ثم انقر فوق RECOVER UNSAVED DOCUMENTS.

■ستظهر أمامك نافذة تتضمن الملفات غير المحفوظة، حدد الملف الذي ترغب في استعادته، ثم انقر فوق OPEN في نهاية النافذة.

■سيظهر أمامك المستند الذي ترغب في استعادته، لذا توجه إلى أعلى النافذة وانقر فوق SAVE AS.