مشغل VLC الجديد يدعم «كروم كاست»

المصدر: باريس - د.ب.أ

يتيح الإصدار «3.1.0» الجديد من تطبيق «الملتيميديا» VLC لأجهزة «أبل» الجوالة إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو على الشاشات الكبيرة، عبر تقنية «غوغل كروم كاست».

وقالت الشركة المطورة للتطبيق إن من ضمن الوظائف الجديدة أيضاً في مشغل «الملتيميديا» الجديد، إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو 360 درجة، والتحكم في زاوية المشاهدة من خلال تحريك الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي.

وأضافت الشركة أنه فضلاً عن ذلك، يعمل الإصدار «3.1.0» على توفير بعض التحسينات التقنية البسيطة، مثل فك تشفير الفيديو بصيغ Mpeg4 وHEVC.

وأشارت إلى أنه يمكن لمستخدمي الهاتف الذكي «آي فون» أو الحاسب اللوحي «آي باد»، تنزيل تطبيق VLC الجديد عبر متجر تطبيقات «أبل».