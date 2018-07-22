المصدر: الامارات اليوم

التحكم في المحتوى عبر Spotify

يسمح تطبيق «سبوتيفاي» Spotify الخاص ببث المحتوى الموسيقي لمستخدمي هواتف «آي فون» بعدد كبير من المزايا للتحكم في ما يرغبون في عرضه من خلال التطبيق، لتجنب المحتوى غير الملائم للأطفال، خصوصاً إذا كانوا يستخدمون هواتف الآباء في الاستماع إلى الأغاني، إذ يتطلب الأمر وقتها أن يقدم الأب بصمة إصبعه لإعادة الإعدادات إلى ما كانت عليه، فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف iPhone 7 Plus العاملة بنظام التشغيل iOS 11.3، وأردت الاستفادة من هذه الميزة، فاتبع الخطوات الآتية:

- افتح تطبيق Spotify على الهاتف.

- توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق قسم Your Library.

- انقر فوق أيقونة الترس أعلى الجانب الأيسر من الشاشة.

- مرر داخل صفحة الإعدادات حتى تصل إلى خيار Explicit Content وانقر فوقه.

- حرك المؤشر الموجود بجانب خيار Allow Explicit Content من اليمين إلى اليسار لإيقاف تفعيله.