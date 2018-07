المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تثبيت المواقع في شريط المهام

يلعب شريط المهام taskbar دوراً مهماً في تحديثات نظام التشغيل «ويندوز 10»، حيث يمكن من خلال هذا الشريط، أن يثبت المستخدم أكثر الجهات التي يتصل بها، والاتصال بها مباشرة عبر تطبيق «سكايب»، إلى جانب تثبيت المواقع المهمة كي يصل إليها بسرعة، بدلاً من البحث عنها داخل قائمة المواقع المفضلة. فإذا كنت تستخدم نظام التشغيل «ويندوز 10» بتحديثاته الأخيرة يمكنك تثبيت المواقع المفضلة ضمن شريط المهام باتباع الخطوات الآتية:

افتح متصفح «إيدج» وتوجه إلى الموقع الذي ترغب في تثبيته ضمن شريط المهام، ثم انتقل إلى قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية متجاورة في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوقها، وبعدها مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «تثبيت الصفحة بشريط المهام» Pin the page to the taskbar ثم انقر فوقه، وهنا لاحظ أن الموقع يفتح دوماً من خلال متصفح «إيدج» حتى لو لم يكن هو متصفحك الافتراضي.

إيقاف تطبيقات الجهات الخارجية

يمنح مستخدمو تطبيق «موسيقى أبل» أحياناً صلاحيات لبعض التطبيقات الخارجية. وبموجب ذلك تستطيع هذه التطبيقات الوصول إلى مكتبة الوسائط الخاصة بالمستخدم. فإذا كنت من مستخدمي هذا التطبيق فإنه يمكنك إيقاف تطبيقات الجهات الخارجية من الوصول إلى «موسيقى أبل» باتباع ما يلي: شغّل خدمة iTunes عبر جهاز الحاسب، وتوجه إلى شريط القوائم، ثم مرر لليمين حتى تصل إلى قائمة «الحساب» Account وانقر فوقها، وابحث داخل النافذة التي ستظهر عن خيار «إظهار حسابي» View My Account وانقر فوقه، ومن ثم أدخل كلمة السر الخاصة بك ثم انقر زر «الرجوع» Return، ثم توجه إلى قسم «أذون التطبيقات» Permissions section ثم انقر خيار إدارة الموجود بجوار تطبيق «موسيقى أبل»، وهنا لاحظ أن قسم أذون التطبيقات قد لا يظهر إذا لم تكن قد منحت أي أذون في السابق للتطبيقات، وعندها حدد التطبيق الذي ترغب في التخلص من الصلاحيات الممنوحة له وانقر زر «الإزالة» Remove.