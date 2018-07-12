تحديث لـ «إكس بوكس» يتيح بدء اللعبة قبل اكتمال تنزيلها

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أفادت شركة «مايكروسوفت»، أمس، بأن التحديث الجديد لأجهزة الألعاب «إكس بوكس» يتيح للمستخدم إمكانية تشغيل بعض الألعاب، التي تم شراؤها حديثاً، بصورة أسرع، مشيرة إلى أنه يتم تفضيل الملفات اللازمة لعملية التشغيل أولاً أثناء عملية تنزيل اللعبة، وبالتالي يتمكن المستخدم من البدء في تشغيل اللعبة، بينما يتم استكمال عملية التنزيل في الخلفية.

وبينت أن هذه الوظيفة تتوافر في جهاز الألعاب «سوني بلاي ستيشن 4»، وبعض منصات الألعاب للحواسيب مثل Battle.net، لافتة إلى أن الوظيفة الجديدة تحتاج الى معدل تنزيل بيانات لا يقل عن 20 ميغابت في الثانية.

وأضافت الشركة أن التحديث الجديد يتضمن أيضاً تحسينات لعملية البحث ووظائف تجميع الألعاب والتطبيقات، إضافة إلى وظائف جديدة لمنصة البث Mixer.