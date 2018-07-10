المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحديد نسخة إصدار «ويندوز 10»

اتسعت إصدارات نظام «ويندوز 10» بشكل كبير منذ إطلاقها، لأن شركة «مايكروسوفت» قدمت مجموعة كبيرة منها، حيث يتميز كل منها بمجموعة متنوعة من المزايا. ومن تلك الإصدارات Windows 10 Home، وWindows 10 Pro، وWindows 10 IoT Core، وعندما يقرأ المستخدم عن بعض الميزات، قد لا يعرف إن كانت تتوافق مع إصدار نظام التشغيل الخاص به أم لا. فإذا رغبت في تحديد نسخة الإصدار الخاص بجهازك بسرعة، يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

افتح تطبيق «الإعدادات» settings في جهازك عن طريق النقر فوق مفتاحي «Shift وI» معاً، ثم توجه إلى الجانب الأيسر من الشاشة، ومرر حتى تصل إلى أيقونة «النظام» system وانقر فوقها، ومن ثم مرر داخل قائمة الإعدادات التي ظهرت تحت تبويب النظام حتى تصل إلى قسم «حول» about وانقر فوقه، وبعد ذلك توجه إلى الجانب الأيمن من الشاشة لتجد كل المعلومات الخاصة بنظام التشغيل تحت تبويبwindows specifications.

تصدير البيانات من «تقويم غوغل»

عندما تنظم مواعيدك والمناسبات التي تنوي المشاركة بها عبر أحد التقويمات الرقمية، فإنك تحتاج أحياناً إلى تصدير البيانات الخاصة بهذه التقويمات إلى تطبيقات أخرى. والحقيقة أنه إذا كنت تستخدم تطبيق «تقويم غوغل» Google Calendar فلا مشكلة، إذ تستطيع أن تنفذ هذه المهمة عبر مجموعة من الخطوات، غير أن هذه الخطوات تختلف باختلاف إصدار التطبيق الذي تستخدمه. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار الكلاسيكي من التطبيق، اتبع ما يلي لتصدير البيانات: افتح التطبيق عبر الحاسب، وسجل دخول، ثم توجه إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة وانقر زر الإعدادات، وبعد ظهور قائمة الإعدادات، انقر خيار «الإعدادات»، ومن ثم افتح الفئة الخاصة بـ«التقويمات»، وفي نهاية القسم الخاص بـ«تقاويمي»My Calendars، انقر خيار «تصدير التقاويم». ولو رغبت في تصدير البيانات الخاصة بتقويم واحد فقط من تقاويم التطبيق، انقر التقويم الذي تريده من هذه الصفحة، ثم انقر رابط «تصدير هذا التقويم» Export this calendar.