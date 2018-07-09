اختبار: الشواحن اللاسلكية للهواتف تعمل بكفاءة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أكدت مجلة «شيب» الألمانية، أن وظيفة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية تعتبر من الوظائف العملية والمريحة، لافتة إلى أنه مع ذلك لا توفر الشركات، التي تطرح هواتف ذكية تدعم هذه الوظيفة، أي قواعد شحن لاسلكية.

وذكرت المجلة أنها أجرت اختباراً على 18 طرازاً من الشواحن اللاسلكية، حيث أظهرت النتائج حصول 17 شاحناً لاسلكياً منها على تقييم جيد في ما يتعلق بالأداء، مشيرة إلى أن عملية الشحن اللاسلكي تستغرق مدة أطول مقارنة بعملية الشحن عن طريق «الكيبل».

وأضافت أنه عند الرغبة في إجراء عملية الشحن بسرعة، فإن الشاحن العادي المزود بـ«كيبل» يعتبر هو الخيار المثالي.

ونصحت المجلة الألمانية، قبل شراء الشاحن اللاسلكي، بإلقاء نظرة على نشرة البيانات، والتحقق مما إذا كان الهاتف يدعم وظيفة الشحن اللاسلكي بالفعل، وذلك من خلال وجود ملف الشحن على الجانب الخلفي للجهاز، وعادة لا يمكن التحقق من ذلك بواسطة العين المجردة.