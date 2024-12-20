سماعة جديدة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «باوركلر» إطلاق سماعة رأس لاسلكية جديدة تلبي متطلبات عشاق الألعاب، وأوضحت الشركة التايوانية أن السماعة «Alphyn AH10» الجديدة تمتاز بزمن وصول منخفض للغاية يصل إلى 20 مللي ثانية عند استعمال «دونجل» 2.4 غيغاهرتز، علاوة على أنه يمكن استعمال سماعة الرأس الجديدة بوس

اطة منفذ «USB-C» و«USB-A» مع دعم الاتصال عبر منفذ (3.5 ملم)، لكنها لا تدعم الاتصال عن طريق تقنية «البلوتوث».

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للسماعة الجديدة من نوع «Over Ear» على مشغلات قياس (50 ملم)، وتعمل في نطاق تردد 20 و20 ألف هرتز. وتم تزويد سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة ببطارية سعة 1500 مللي أمبير ساعة، التي تعمل لفترة تشغيل تصل إلى 30 ساعة، ويمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون 2.5 ساعة، إضافة إلى دعم تقنية الصوت المحيطي المجسم.