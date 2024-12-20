تلفاز ذكي في «شاشة ألعاب»

أطلقت شركة «إيه أو سي» شاشة الألعاب «Agon Q27G4XY» الجديدة، التي يمكن استخدامها كتلفاز ذكي، حيث إنها تدعم نظام التشغيل «غوغل TV»، ما يسمح بتشغيل خدمات البث.

وأفادت الشركة التايوانية بأن شاشتها الجديدة تأتي بلوحة قياس 27 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح (2560 × 1440) بيكسل، مع دعم معدل تحديث صورة يبلغ (180 هرتز)، بينما يبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي، واحد مللي ثانية.

وتروج «إيه أو سي» لشاشة الألعاب الجديدة من خلال مزامنة إخراج الصورة من بطاقة الرسوميات مع عرضها على الشاشة، لذلك فإنها تدعم تقنية «FreeSync» من «AMD» وتقنية «G-Sync».

ويتم توصيل أجهزة التشغيل عن طريق منفذ «USB-C» مع دعم وظيفة توصيل الطاقة، حتى يمكن شحن جهاز «اللاب توب» مثلاً بقدرة تصل إلى 65 وات.