صاروخ ناسا الجديد للمهمات القمرية يُنقل للمرة الأولى إلى منصة الإطلاق

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بدأ الصاروخ الجديد لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس أول انتقال له باتجاه منصة الإطلاق حيث سيخضع لجملة اختبارات قبل إرساله في حال نجاحها إلى القمر خلال الصيف المقبل.

وقد ترك صاروخ "اس ال اس" مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي بولاية فلوريدا الأميركية قرابة الساعة 17.47 (21.47 ت غ) الخميس، في رحلة مدتها أحد عشر ساعة للانضمام إلى منصة الانطلاق 39بي الواقعة على بعد ستة كيلومترات ونيّف من المركز.

مع الكبسولة الفضائية أوريون المعلقة على رأسه، يبلغ طول صاروخ "اس ال اس" 98 مترا، أي أنه أعلى من تمثال الحرية، لكنه أقل ارتفاعا بقليل من صاروخ "ساتورن 5" الذي استُخدم في إرسال البشر إلى القمر خلال مهمات "ابولو" والذي بلغ طوله 110 أمتار.

غير أن "اس ال اس" ستنتج 39.1 ميغانيوتن من الضغط، أي أكثر بـ15 % من "ساتورن 5"، ما سيجعله الصاروخ الأقوى في العالم حالياً.

وقال المسؤول الرفيع في وكالة ناسا توم ويتماير هذا الأسبوع "هذا رمز لبلدنا".

لكنّ تكلفة هذا "الرمز" باهظة، إذ سيكلف إطلاق العمليات الأربع الأولى ضمن برنامج "ارتيميس" للعودة إلى القمر 4.1 مليارات دولار، وفق ما كشف المفتش العام في وكالة الفضاء الأميركية بول مارتن أمام الكونغرس خلال الشهر الجاري.

وفور بلوغ منطقة الانطلاق، أمام المهندسين ما يقرب من أسبوعين لإجراء جملة اختبارات قبل القيام بتجربة عامة قبل الإطلاق.

وفي الثالث من أبريل، سيملأ الفريق أكثر من ثلاثة ملايين لتر من الوقود المبرّد في الصاروخ وسيجري عداً عكسياً تجريبياً لكل مرحلة حتى اللحظات العشر الأخيرة، من دون تشغيل المحركات.

بعدها سيُسحب الوقود من الصاروخ لإجراء تجربة على عملية إطلاق غير مكتملة بطريقة آمنة.

وحددت "ناسا" شهر مايو المقبل موعدا تقريبيا أول لإطلاق مهمة "أرتيميس 1" القمرية غير المأهولة التي يجتمع فيها لأول مرة صاروخ "اس ال اس" وكبسولة "أوريون".

وسيضع "اس ال اس" في بادئ الأمر "أوريون" في المدار الأرضي المنخفض، قبل إجراء عملية "دخول في مدار انتقالي قمري" بفضل طبقته العليا.

هذه العملية ضرورية لإرسال "أوريون" على بعد أكثر من 450 ألف كيلومتر من الأرض وما يقرب من 64 ألف كيلومتر ما بعد القمر، أي إلى ما هو أبعد من أي مسافة تصلها أي مركبة فضائية مأهولة أخرى.

وخلال مهمتها الممتدة على ثلاثة أسابيع، ستنشر "أوريون" عشرة أقمار اصطناعية مسماة "كيوب ساتس" لا يتعدى حجمها علبة أحذية، ستجمع معلومات عن الفضاء السحيق.

وستتنقل الكبسولة نحو الجزء المظلم من القمر بفضل أجهزة دفع مقدمة من وكالة الفضاء الأوروبية قبل أن تعود إلى الأرض.

وستهبط على المياه في المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وسيتعين الانتظار حتى تسيير مهمة "أرتيميس 2" المرتقب في 2024 لتسجيل أول رحلة تجريبية مأهولة.

وستدور الكبسولة عندها حول القمر من دون الهبوط على سطحه، فيما ستحمل مهمة "أرتيميس 3" المرتقبة في 2025 على أقرب تقدير، أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة ستطأ أقدامهما القمر في القطب الجنوبي لهذا الجسم الفضائي.

وتسعى "ناسا" لأن تختبر على القمر بعض التقنيات التي تنوي استخدامها خلال مهماتها الفضائية المستقبلية نحو المريخ في ثلاثينات القرن الحالي.