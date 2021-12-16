أفضل أجهزة التوجيه الشبكية لعام 2021: HUAWEI WiFi Mesh 7

المصدر: مادة إعلانية

ازداد انتشار اتجاهات العمل عن بعد وخلال التنقل اليوم، وأصبحت المنازل أماكن العمل الجديدة لدى الكثيرين، حيث يوفر العمل من المنزل على الأشخاص وقت التنقل ويساعدهم على التركيز بشكل أفضل على مهامهم، خصوصاً في غياب من يصرف انتباههم عن عملهم. لكن ماذا لو كان الإنترنت في المنزل غير مستقر بدرجة كافية؟ كيف يمكننا الحفاظ على إنتاجيتنا في المنزل؟ يُعدّ التبديل إلى جهاز توجيه WiFi قوي أحد أبسط الطرق لترقية الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تعتبر أساس مكان العمل الحديث. وإن كنتم تفكرون في تحسين شبكة WiFi والإنتاجية أثناء العمل من المنزل، سيكون HUAWEI WiFi Mesh 7 الجديد هو الخيار الصحيح، حيث ستعمل ميزة WiFi 6 Plus على مضاعفة سرعة الشبكة مع الأجهزة المتوافقة، ويمكن أن تغطي المنطقة بأكملها في المنزل وتوفر الاتصال المستقر والموثوق وتحمي الشبكة من المتسللين والبرامج الضارة.

سرعات الشبكة المذهلة

يوفر جهاز توجيه الشبكات HUAWEI WiFi Mesh 7 والمدعّم بتقنية WiFi 6+ إشارات WiFi السريعة والمستقرة. ويتميز بدعم ثلاثي الموجات وثمانية معدّلات نقل إجمالية تصل إلى 6600 ميجابت في الثانية، وهو من الأجهزة الرائدة في القطاع. بمجرد أن تصبح ملفاتكم جاهزة، قوموا بوضعها في مربع التحميل واضغطوا على الزر، وسيهتم الجهاز بالباقي من خلال شبكة HUAWEI WiFi Mesh 7. وسيخفف ذلك من الإزعاج خاصةً عندما تكونوا على عجلة لإتمام المهام التي اقتربت مواعيدها النهائية. وأصبح بإمكانكم تصفح الويب أو مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة عبر الإنترنت أو حتى ممارسة الألعاب التي تحتاج إلى قدرة كبيرة من السرعة أثناء فترات راحتكم، حيث ستجعل شبكة WiFi السريعة والمستقرة حياتكم أسهل بكثير وستتيح لكم إنجاز المزيد.

وستدعمكم شبكة HUAWEI WiFi Mesh 7 حتى عند نقل الملفات الكبيرة. وهو مزود بأحدث تقنيات QAM بدقة 4K و4x4 MIMO لتوفير إنتاجية أعلى بنسبة 20%. ويمكنكم إرسال واستقبال أي عدد من الملفات دون القلق بشأن بطء الشبكة.

التغطية: قولوا وداعاً للنقاط العمياء التي تحجب الإشارة

عند المشي من غرفة إلى أخرى أو من الطابق الأول إلى الثاني إن كنتم تعيشون في منزل كبير، تصبح إشارات WiFi ضعيفة عند اختراقها لبعض الجدران من جهاز توجيه WiFi. وقد ينفصل اتصال أجهزتكم في بعض الأحيان عن شبكة WiFi تماماً. ويعود ذلك لأن جهاز التوجيه فشل في توفير تغطية واسعة بشكل كافٍ. ولمعالجة ذلك، يشمل جهاز التوجيه المكون من حزمتين HUAWEI WiFi Mesh 7 ثمانية مرسلات إشارة منفصلة لتوفير تغطية أوسع.

لا نجلس عند العمل من المنزل في نفس المكان طوال اليوم، ونتنقل بأجهزتنا من مكان إلى آخر، مما يعني أننا بحاجة إلى تغطية WiFi تصل إلى مناطق أبعد وتمتد إلى طوابق متعددة وتخترق جدراناً متعددة. ولن تكون هناك مشكلة بالنسبة لشبكة HUAWEI WiFi Mesh 7 لأنها توفر تغطية الشبكة لمنطقة تصل إلى 6000 قدم مربع بسهولة، مما يلغي جميع النقاط العمياء للإشارة في منزلكم.

الأداء: التبديل السلس

لا يمكن الاستغناء عن شبكة WiFi القوية في مكان العمل الحديث اليوم، بما في ذلك المكتب المنزلي. ويعد الضغط على الشبكة آخر شيء نرغب بحصوله عندما نكون في منتصف مكالمة مع أحد العملاء أو نحاول تنزيل ملفات مهمة. ولتعزيز الإنتاجية في العمل، سنحتاج إلى جهاز توجيه قوي يدعمنا. وبالطبع، هناك العديد من أجهزة التوجيه المعززة والمتاحة في السوق. ومع ذلك، يتميز جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 بنظام HarmonyOS Mesh+ الذي يرتقي بأداء شبكة الـWiFi إلى المستوى التالي.

أجهزة التوجيه الشبكية التقليدية هي أجهزة توجيه لنطاق الإشارة، توفر مساراً واحداً فقط لنقل الإشارة بين أجهزة التوجيه، والأسوأ من ذلك، أنها لا تستطيع دائماً توفير شبكة عالية السرعة. لهذا السبب يدعم HUAWEI WiFi Mesh 7 الشبكات ثلاثية الموجات لضمان بقاء أداء الشبكة قوياً أثناء العمل. وبالمقارنة مع الشبكات أحادية النطاق، يجمع جهاز هواوي بين النطاق العالي 5 جيجاهرتز والنطاق المنخفض 5 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز لتمكين معدّل نقل أكبر بنسبة 17%، مما يعني أنه يتيح لكم الحصول على قدرات شبكة WiFi أكثر قوة حتى عندما يكون مقدار نقل البيانات كثيفاً. وحتى إن كان كل شخص في المنزل يعمل من المنزل أو يشاهد مقاطع الفيديو عبر الإنترنت أو يستمتع بالألعاب الإلكترونية، سيوفر HUAWEI WiFi Mesh 7 شبكة WiFi قوية يمكنكم الاعتماد عليها.

علاوة على ذلك، فإن زمن انتقال مفتاح التجوال الإجمالي يصل إلى 50 مللي ثانية بفضل ميزة Super Seamless Roaming في نظام HarmonyOS Mesh+. وستتمكنون عند استخدام أجهزتكم المحمولة والتجوال في منزلكم من الاستمتاع بعرض الفيديو دون انقطاع أو تحرير المحتوى عبر الإنترنت دون القلق بشأن انقطاع الاتصال بالشبكة. ويمنح جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 الأولوية لقنوات 4x4 الأسرع والأكثر استقراراً للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى.

ومن المزايا الحصرية الأخرى التي يقدمها جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 هي موازنة التحميل، فعندما تتلقون التدريب عبر الإنترنت أو تعملون على المهام المختلفة، يقوم جهاز التوجيه بذكاء بتعيين الأجهزة والبيانات المتصلة إلى قنوات شبكة مختلفة بناءً على مستوى الازدحام. وحتى عندما تكون الشبكة مثقلة بالأعباء، يمكن نقل جميع البيانات بسرعة، ويظل الاتصال مستقراً.

وإضافةً إلى الأداء القوي، يتيح لكم جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 وصل الهواتف الذكية بسهولة بشبكة WiFi عبر نقرة بسيطة. ويكمن السر بميزة One-Touch Connect، ولن تحتاجوا إلى مشاركة كلمة مرور WiFi مع ضيوفكم كي يتمكنوا من الاتصال. وبدلاً من ذلك، يمكنهم نقر هاتفهم الذكي المزود بتقنية الاتصال على المدى القريب NFC على جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 والاتصال بشبكة WiFi الخاصة بالضيوف.

الأمن: احموا شبكتكم من المخاطر

تزداد أهمية الأمن كل يوم، ويعتبر جهاز التوجيه لديكم بمثابة حارس البوابة الذي يتأكد من قدرتكم على العمل في بيئة آمنة وموثوقة. وإذا تعرضت شبكتكم المنزلية لهجوم، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة، ولهذا السبب يأتي HUAWEI WiFi Mesh 7 مزوداً بمجموعة من مزايا الأمان لحماية شبكتكم المنزلية.

يشمل HUAWEI WiFi Mesh 7 مزايا اكتشاف فشل الوصول إلى الإنترنت وخريطة تغطية الشبكة الحرارية وقائمة الأجهزة المتصلة وأدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها مما يجعله مهيأ بالكامل لتوفير الأمن على الدوام. ويمكنكم أن تطمئنوا فسيكون لديكم اتصال لاسلكي سريع ومستقر وآمن عند العمل من المنزل. علاوة على ذلك، توفر لكم الميزات الحصرية في الجهاز مثل التشخيص الذكي المرئي عبر تطبيق HUAWEI AI Life، تجربة مستخدم لا مثيل لها.

دليل جهاز توجيه WiFi: إليكم سبب اعتقادنا بأن HUAWEI WiFi Mesh 7 هو أفضل جهاز توجيه شبكي يمكن شراءه في الأمارت هذا العام