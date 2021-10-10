عطل "واتساب" يضاعف مستخدمي تطبيق "أوه مسج" بدبي

المصدر: دبي - د ب أ

أعلن تطبيق المحادثة "أوه مسج" في دبي أن عدد مستخدميه تضاعف بإرقام كبيرة خلال الساعات التي خرج فيها تطبيق واتساب عن الخدمة منذ أيام.

وقالت الشركة المالكة للتطبيق، إن المستخدمين القادمين إلى التطبيق من مختلف دول العالم بما فيها الصين، جاءوا بحثا عن الخصوصية كما قال كثير منهم في تعليقات وردت للشركة.

وأكد بيان للشركة، التي تحمل ذات اسم التطبيق، أن "الخصوصية هي الهاجس الرئيسي لجميع المستخدمين في العالم، حيث ينتابهم القلق حول ذكرياتهم وصورهم ومعلوماتهم في كل مرة يتعرض فيها أي تطبيق محادثة يستخدمونه للعطل".

وأضاف: "خصوصية المستخدمين مصانة، فحتى لو تعطل التطبيق، لن يتم العثور على محادثاتهم لأنه يتم تدميرها بشكل كامل ونهائي من قبل التطبيق حيث لا يمكن استراجعها أبدا".

ويعد التطبيق هو الأكثر خصوصية في العالم، وتم إطلاقه من دبي في الشهر الماضي من قبل رائدي الأعمال محمد عبد الرحمن عثمان وحيان علي نيوف.

ويتميز "أوه مسج" بان الرسائل تختفي خلال 10 ثوانٍ من إرسالها من حساب المُرسِل دون أن يعرف إذا كان الشخص الآخر قام بفتحها أم لا، في حين أن الرسالة تختفي من حساب المُرسَل إليه بعد 10 ثوانٍ من فتحها أو سماعها.

كما يوفر التطبيق قناة آمنة تمر عبرها الرسائل المرسلة من جهاز مستخدم إلى آخر من دون أن تعبر الرسائل عبر الخوادم وبالتالي لا يتم الاحتفاظ بالرسائل.

ولفت البيان إلى أن الرسائل تتمتع بميزة التشفير التام بين الطرفين علاوة على توفير طبقات إضافية من الحماية مثل "تغليف" الرسالة بعد تشفيرها وأثناء مرورها بالقناة الآمنة.

ولا يظهر المستخدم "أونلاين" أثناء استخدام التطبيق أو خلال الكتابة، كما لا يُظهِر التطبيق آخر مرة لدخول المستخدم إليه، اضافة الى أن حجم التطبيق لا يزداد أبداً مهما جرى استخدامه وذلك بسبب الحذف الدائم للرسائل.