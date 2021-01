إضافة امتدادات متجر «كروم» إلى «مايكروسوفت إيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أضافت «مايكروسوفت» العديد من الميزات إلى متصفحها «إيدج»، أخيراً. ومن ذلك، ميزة إضافة الامتدادات التي تعزز عمل المتصفح من متاجر أخرى غير المتجر الخاص بـ«إيدج». وذلك لأن متصفح «إيدج» الجديد يعتمد على مشروع «كروميوم» المفتوح المصدر، ومن ثم يقبل الامتدادات التي طورت من أجل المتصفحات الأخرى التي تعتمد على المصدر نفسه، إذ أصبح بإمكان المستخدم مثلاً الاستعانة بالامتدادات المتاحة عبر متجر «كروم». غير أن الاستعانة بالامتدادات من متاجر التطبيقات الأخرى تستدعى أن يقوم المستخدم بضبط إعدادات «إيدج»، بحيث تتقبل هذا التغيير.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» في إصداراته الأخيرة، فاتبع هذه الخطوات لجعل المتصفح يقبل الامتدادات من متجر «كروم»: افتح متصفح «إيدج»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e». وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة، التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: الامتدادات Extensions، وانقر فوقه. وستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخلها فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية في أعلى يسار الشاشة.

بعدها مرر للأسفل، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: السماح بالامتدادات التي تنتمي للمتاجر الأخرى Allow Extensions From Other Stores من اليسار إلى اليمين. ثم انقر فوق السماح Allow، في نهاية النافذة التالية.