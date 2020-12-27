إيقاف ملمح التحكم الصوتي في هواتف «آي فون 11»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لا تقتصر الخدمات الصوتية في هواتف «آي فون» على خدمات المساعد الرقمي «سيري»، بل يمكن للمستخدم من خلال ملمح «التحكم الصوتي» Voice Control التفاعل مع الهاتف عبر الأوامر الصوتية. ويمكن تفعيل هذا الملمح بشكل مستمر لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو تشغيله فقط عندما ينقر المستخدم مع التثبيت، فوق الزر الجانبي للهاتف. إلا أنه على الرغم من فائدة هذا الملمح، فقد يراه البعض مزعجاً، خصوصاً لو تم تفعيله عرضاً. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 11» العاملة بنظام تشغيل «iOS 13.6»، فإنه يمكنك إيقاف ملمح «التحكم الصوتي» في الهاتف، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب: «إمكانية الوصول» Accessibility وانقر فوقه، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار: «التحكم الصوتي» Voice Control.

حرك الزر المجاور للخيار السابق من وضع «التشغيل» On على اليمين إلى وضع «الإيقاف» Off على اليسار، ثم انقر فوق زر: «إمكانية الوصول» Accessibility في أعلى يسار الشاشة.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار: «الزر الجانبي» Side Button، وانقر فوقه، وأخيراً، ابحث عن قسم: «اضغط مع التثبيت لتتحدث» Press And Hold To Speak ثم انقر فوق خيار: «Off» الموجود ضمن القسم السابق.