«بوغاتي» تطلق سماعات منزلية فاخرة

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلنت شركة «بوغاتي» الفرنسية عن إطلاق سماعات منزلية فاخرة، بالتعاون مع منصة بث الموسيقى «تايدال»، بإصدارين يقتصر كل منهما على 15 نسخة فقط.

وتأتي السلسلة «Royale» الجديدة بأبعاد تبلغ (144 × 28 × 60 سم)، فيما يقوم التصميم على نقطتين رئيستين، هما: التصميم الأحادي والتصميم الثنائي، تتخلله لمسات بطلاء البيانو.

ويمكن تصميم كل زوج من سماعات «Royale» بشكل فردي، بأسطح مصنوعة من ألياف الكربون، أو القماش، أو الجلد، أو الفولاذ أو الألمنيوم المصقول، أو المعدن الثمين. ويزين شعار «بوغاتي»، المصقول والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مقدمة السماعات التي تتوافر بإصدارين، هما: «Edition Noir» و«Edition Blanc».