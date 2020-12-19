«كاسبرسكي» و«إيليس روبوتيكس» تعززان حماية الروبوتات في المنشآت الصناعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت كلٌّ من «كاسبرسكي»، و«إيليس روبوتيكس»، شراكة ترمي لتعزيز الحماية الرقمية على الروبوتات المستخدمة في البنى التحتية للتقنيات التشغيلية بالمرافق والمنشآت الصناعية. وأظهرت دراسة تخصصية لإحدى الحالات، أن بإمكان الحل Kaspersky Industrial CyberSecurity من «كاسبرسكي»، والحلّ Robot Immune System من «إيليس روبوتيكس» العمل معاً على منع الهجمات على شبكات التقنيات التشغيلية، التي تتضمّن أنظمة روبوتية، وتقوية محطات التحكّم، وحماية الروبوتات من التعرض للخطر.

من جهته، أكّد رئيس قسم تطوير الأعمال لحلول Kaspersky Industrial CyberSecurity لدى كاسبرسكي، أنطون شيبولين، أهمية إضافة الأمن لكل جزء من أجزاء البنية التحتية للتقنيات التشغيلية وطبقاتها المختلفة، نظراً لأنها أصبحت أكثر تطوراً وتعقيداً.