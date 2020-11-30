«بيوريزم» تكشف عن هاتف يتميز بحماية البيانات

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «بيوريزم» عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد، الذي يعوّل على حماية البيانات.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الهاتف الذكي «Librem 5» الجديد يعتمد على نظام التشغيل «PureOS»، الذي يقوم على نظام «لينوكس»، مشيرة إلى أنه يتم توفير أقصى درجات الحماية للبيانات، من خلال قطع الإمداد بالتيار الكهربائي عن بعض المكونات، مثل «المودم» والكاميرا والميكروفونات ووحدة شبكة «WLAN» اللاسلكية.

وأضافت أن وضع Lockdown على تعطيل النظام العالمي لتحديد الموقع GPS وكل المستشعرات المتاحة.

ويأتي الهاتف الجديد مزوّداً بشاشة TFT قياس 5.7 بوصات مع معالج «i.MX8M-SoC» يشتمل على أربع أنوية «Cortex-A53»، ويعمل بسرعة 1.5 غيغاهرتز، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيعابايت وذاكرة داخلية «eMMC-Flash» سعة 32 غيغابايت.