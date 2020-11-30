تفعيل ملمح شاشة الدفاع الذكية في «إيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يحمي ملمح «شاشة الدفاع الذكية» Microsoft Defender Smart Screen في متصفح «مايكروسوفت إيدج» الأجهزة من المواقع والتطبيقات الخبيثة، ومن الوقوع ضحية للتصيد والاحتيال. كما يحميها من تنزيل ملفات قد تحتوي على فيروسات أو أضرار.

فالملمح يعمل على تحديد ما إذا كان الموقع ضاراً أم لا، وذلك عبر تحليل الصفحات والبحث عن دلائل التصرفات المشكوك بها، والاطلاع على التقارير والقوائم التي تصدر بالمواقع الضارة، ثم يظهر ذلك للمستخدم في صورة تحذير. ويحدث الأمر نفسه مع التطبيقات أيضا. ورغم أن المتصفح يفعل هذا الاختيار افتراضيا، لكن أحياناً يتم إيقاف بعض الإعدادات عرضا.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» وترغب في تفعيل ملمح شاشة الدفاع الذكية، اتبع ما يلي: افتح متصفح «مايكروسوفت إيدج» على حاسبك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف«e» مموّج، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ومرر داخل النافذة المنسدلة وانقر فوق تبويب «الإعدادات» Settings، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس.

ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية في أعلى يمين الشاشة، وانقر داخل النافذة المنسدلة فوق قسم «الخصوصية والخدمات» Privacy And Services، لتظهر أمامك نافذة جديدة تضم أبواباً عدة، مرر داخلها حتى تصل إلى القسم الخاص بـ«التأمين» Security، وبعد ذلك حرك المؤشر المجاور لخيار Microsoft Defender Smart Screen من اليسار إلى اليمين لتفعيله.