تطبيق يتصدى للمعلومات المغلوطة حول «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع شركة تطوير البرامج «بيكسل إمباكت» Pixel Impact تطبيقاً جديداً يشجّع المستخدمين على اعتماد السلوك الصحيح في حال إصابة أحد أفراد عائلتهم أو مجتمعهم المحلي بـ«كوفيد-19»، والتصدي للمعلومات المغلوطة حول المرض.

وأوضح المنظمة في بيان، أن تطبيق «تحدي كوفيد» COVID Challenge يقدم للمستخدم تجربة تفاعلية عبر أسئلة وأجوبة تستند إلى مجموعة من السيناريوهات المصوّرة، مشيرة إلى أن المواضيع المتناولة قريبة إلى واقع المستخدم ومتنوعة، منها كيفية التعامل مع شخص مصاب بأعراض «كوفيد-19»، وكيفية مشاركة الحمام خلال العزل الذاتي، وكيفية تحضير الطعام لتقليل مخاطر انتشار الفيروس.

وقال منسّق الابتكار الطبي في «أطباء بلا حدود»، أبي تمرات: «نأمل في جذب المستخدمين الشباب الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي، ونوّد أن يشاركوا بهذا التطبيق باعتباره تحد ترفيهي يزوّدهم بمعلومات مفيدة من شأنها أن تحدث تغييرات في السلوك».