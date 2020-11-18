تغيير اللغة الافتراضية لـ «نيتفليكس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحدّد شبكة «نيتفليكس» اللغة التي سيتم من خلالها عرض المحتوى بناءً على المكان الذي يوجد به المستخدم. فمثلاً في الولايات المتحدة تعرض المحتوى باللغة الإنجليزية، وفي البرازيل تعرضه بالبرتغالية وهكذا. لكن أحياناً يرغب المستخدم في تعلم لغة جديدة، ويحتاج إلى رؤية المحتوى بهذه للغة للتعود على سماعها ومعرفة مفرداتها.

والحقيقة أن «نيتفليكس» تسمح للمستخدم، الذي يمتلك ملفات شخصية متعددة على الشبكة باستخدام لغة أخرى في بعضها لو أراد ذلك، بحيث يتم عرض المحتوى افتراضياً بهذه اللغة إذا وجد. غير أن هذا الأمر لا يمكن تعديله من خلال تطبيقات الهواتف، بل من خلال موقع المنصّة على الـ«ويب» فقط. ويمكن ذلك عبر أكثر من طريقة، منها ما يمكن أن يتم من خلال قائمة إدارة الملف الشخصي باتباع ما يلي: توجه إلى موقع «نيتفليكس» على الـ«ويب» وسجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق أيقونة الملف الشخصي أعلى يمين الشاشة، ومن ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «إدارة الملفات الشخصية» Manage Profiles، وانقر مجدداً فوق الخيار نفسه Manage Profiles داخل النافذة التالية، وبعدها انقر فوق الملف الذي ترغب في تغيير إعدادات اللغة الخاصة به، ثم فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار «اللغة» Language، وعندها اختر اللغة المرغوبة ثم انقر فوق زر «الحفظ» Save في نهاية الشاشة، ومن ثم انقر فوق زر «تم» Done في نهاية النافذة التالية لتأكيد التغييرات التي أجريتها.