مسح الملفات للتأكد من خلوّها من الفيروسات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يقوم ملمح Microsoft Defender في نظام التشغيل «ويندوز 10» بمسح الملفات قبل فتحها إلا إذا كان المستخدم قد ثبت أي تطبيقات خارجية لمكافحة الفيروسات. كما يساعد هذا الملمح في إجراء مسح سريع لأي ملف أو مجلد.

فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» ورغبت في إجراء هذا المسح السريع، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق الملف أو المجلد الذي ترغب في مسحه بزر الفأرة الأيمن، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «مسح الملف باستخدام ملمح مايكروسوفت ديفيندر» Scan With Microsoft Defender. ولو كان إصدار نظام التشغيل أقدم من التحديثات التي أجريت في مايو 2020، انقر فوق خيار «مسح الملف باستخدام ويندوز ديفيندر»، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم نتائج عملية المسح تحت عنوان «خيارات المسح» Scan Options، ولو كانت الأمور جيدة ستظهر أمامك رسالة تقول «ليست هناك أي تهديدات حالية» No Current Threats. وإذا كانت هناك مشكلة في الملف أو المجلد ستظهر لك رسالة تشير إلى وجود تهديدات Threats Found وسيقوم نظام التشغيل بعرض الملفات المصابة. وللتخلص من المشكلة، انقر فوق زر «إبدأ الإجراءات» Start Actions وسيقوم النظام بإزالة هذه التهديدات تلقائيا.