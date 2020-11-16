إدخال كلمة السر بعد دخول الحاسب في حالة السبات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قد تفرض ظروف العمل تقاسم جهاز الحاسب مع الآخرين، وعندئذ يقلق المستخدم على بياناته وملفاته، إذا ما اضطرته الظروف إلى ترك الجهاز لفترة ونسي تسجيل الخروج.

وربما يكون الحل لهذه المشكلة هو تفعيل خيار تسجيل الخروج التلقائي من الحساب بعد فترة معينة، لكن أحياناً لا يفضل البعض اتخاذ هذا الإجراء، لذا تتيح أجهزة «ماك» لمستخدميها حلاً آخر، هو ضرورة إدخال كلمة السر بعد دخول الحاسب إلى حالة السبات أو بدء عمل حافظة الشاشة، وذلك لحماية الملفات الشخصية للمستخدم من العبث بها عرضاً، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك» ورغبت في تفعيل ذلك الإعداد، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق أيقونة «أبل» في أعلى يسار الشاشة، ثم فوق خيار «تفضيلات النظام» System Preferences داخل النافذة المنسدلة، ومن ثم انقر فوق تبويب «الأمن والخصوصية» Security & Privacy، وبعدها انقر فوق قائمة «الإعدادات العامة» General في أعلى يسار نافذة الأمن والخصوصية، ثم انقر فوق أيقونة القفل في نهاية النافذة وأدخل كلمة السر الخاصة بك، وعندها انقر فوق زر «الخيارات المتقدمة» Advanced في نهاية يمين النافذة، ومن ثم انقر داخل المربع المجاور لخيار: «طلب كلمة السر بعد سبات الجهاز أو بدء عمل حافظة الشاشة»Require Password [...] After Sleep Or Screen Saver Begins، ثم حدد الفترة الزمنية المرغوب فيها من النافذة المنسدلة.