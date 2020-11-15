تغيير صورة الملف الشخصي على موقع «يوتيوب»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتطور المحتوى الذي يقدمه البعض عبر موقع «يوتيوب»، ويحظى بشهرة كبيرة، فيرغب المستخدم في تغيير صورة ملفه الشخصي على الموقع الشهير، لتلائم وضعه الجديد، أو تتناسب مع نوع المحتوى الذي استقر على تقديمه، ولما كان حساب المستخدم على موقع «يوتيوب» يرتبط بحسابه على «غوغل»، فإنه إن رغب في تغيير صورة ملفه الشخصي عبر «يوتيوب»، عليه أن يقوم بهذا العمل من خلال حسابه على «غوغل»، لذلك إذا كنت من مستخدمي موقع «يوتيوب» عبر جهاز الكمبيوتر، فيمكنك تغيير صورة ملفك الشخصي على الموقع من خلال التوجه إلى موقع «يوتيوب» على الويب عبر هذا الرابط https:/‏‏‏/‏‏‏www.youtube.com/‏‏‏.

سجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى ترس «الإعدادات» Settings الرمادي، وانقر فوقه.

ابحث داخل النافذة الجديدة عن قسم: «حسابك»، ثم انقر فوق الرابط الخاص بعرض إعدادات حسابك على «غوغل» أو تغييرها.

انقر بعد ذلك فوق صورة ملفك الشخصي أعلى النافذة الجديدة التي ظهرت أمامك، وستظهر أمامك نافذة جديدة لاختيار صورة ملفك الشخصي، وهنا انقر فوق زر: اختيار صورة من جهاز الكمبيوتر، لتحمّل صورة سابقة من جهازك.

يمكنك أيضاً اختيار صورة من ملفات الصور الخاصة بك، التي سبق تحميلها على تطبيق «غوغل درايف» أو ألبومات «غوغل»، وبعد أن تستقر على الصورة المرغوبة، انقر فوق زر «تعيين» كصورة للملف الشخصي في نهاية الشاشة.