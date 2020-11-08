التسجيل في حزمة «أبل ون» عبر الإعدادات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أطلقت شركة «أبل الأميركية»، خلال أكتوبر الماضي، ما وصفته بحزمة «أبل ون»Apple One، وهي حزمة تضم عدداً من الخدمات المدفوعة التي تقدمها الشركة، بحيث يتمكن المشترك من توفير بعض المال إذا اشترك في مجموعة خدمات معاً، منها «موسيقى أبل»، و«تلفاز أبل»، و«أبل آركيد»، وخدمة الأخبار. وتقدم «أبل» للمستخدم الذي لم يشترك في أي من خدمات الحزمة، شهراً من الاستخدام المجاني. كما تسمح بتسجيل الاشتراك في الخدمة الجديدة بأكثر من طريقة، منها ما يمكن أن يتم عبر «الإعدادات»، ويتم ذلك من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

انقر فوق «معرف أبل» الخاص بكApple ID Name أعلى الشاشة، ثم انقر فوق تبويب: «الاشتراكات» Subscriptions داخل النافذة الجديدة.

انقر بعد ذلك داخل النافذة التالية فوق خيار: «الحصول على خدمة أبل ون»Get Apple One، ثم اختر طريقة الاشتراك التي تفضلها من بين ثلاث طرق متاحة أمامك، ثم انقر فوق زر: «بدء الإصدار التجريبي المجاني»Start Free Trial في نهاية النافذة.