مراجعة سعة التخزين في «ساعة أبل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مع تطور إمكانات «ساعة أبل»، أصبح الكثير من المستخدمين يعتمدون عليها في أداء مهام حياتهم اليومية، مثل متابعة نشاطهم الرياضي، وتتبع النوم، وتشغيل المحتوى الصوتي، والتراسل مع الآخرين، فضلاً عن استخدامها كوسيلة لمعرفة الوقت.

غير أن كل هذه الاستخدامات تستدعي تحميل الساعة بعدد كبير من التطبيقات، الأمر الذي يعني تآكل مساحة التخزين المتاحة.

لذا فإنه من المهم معرفة سعة التخزين في الساعة، وإمكانات التخزين المستقبلي بها.

وهذا الأمر يمكن أن يتم من خلال هاتف «آي فون»، المقترن بالساعة، أو من خلال الساعة نفسها.

فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، ورغبت في معرفة سعة التخزين باستخدام الساعة، فاتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings عبر «ساعة أبل»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق تبويب «الإعدادات العامة» General، ثم مرر للأسفل وانقر فوق زر «الاستخدام» Usage، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم مساحة التخزين «المتاحة» Available، ومساحة التخزين «المستخدمة» Used. ويمكنك التمرير للأسفل لتشاهد، أيضاً، المساحة التي تشغلها «التطبيقات» Apps، وتلك التي يشغلها المحتوى الصوتي Music، وأيضاً «الصور والكاميرا» Photos And Camera، وأنواع المحتوى الأخرى كل على حدة.