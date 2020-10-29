الإخطار بمشكلات مسار مستخدم «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لا تقتصر خدمات تطبيق «خرائط غوغل» على توضيح مسارات التنقل، والوصول إلى الأماكن التي يبحث عنها المستخدم، والتعرف إلى المسافات وأقصر المسارات وغيرها، بل تقدم له «غوغل»، أيضاً، ميزات أخرى خفية قد لا يعلمها الكثير من المستخدمين. ومن ذلك، مثلاً، التنبيهات الخاصة بالمسار الإلزامي الذي يقطعه المستخدم، مثلاً، من المنزل إلى العمل أو المدرسة، وما قد يعترض هذا المسار من مشكلات أو اضطرابات قد تعطله عن اتخاذ المسار نفسه.

ويفعل التطبيق هذا الخيار افتراضياً، لكن أحياناً يجد المستخدم أن هذه التنبيهات باتت لا تصل إليه دون معرفة السبب في ذلك.

والحقيقة أن هذا الأمر قد يعود إلى قيام المستخدم بتغيير الإعدادات عرضاً. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق الخرائط عبر هواتف «أندرويد»، ورغبت في إعادة تفعيل خيار التنبيهات الخاصة بالمسار الإلزامي، فاتبع ما يلي: افتح تطبيق «خرائط غوغل»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل الدبوس أو العلامة الموضعية، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وبعد ذلك مرر داخل النافذة الجديدة، حتى تصل إلى خيار «إعدادات المسار اليومي» Commute Settings، وانقر فوقه، لتظهر أمامك صفحة إعدادات المسار اليومي، وعندها مرر داخلها حتى تصل إلى خيار «الحصول على تنبيهات بشأن المسار اليومي» Get Commute Notification، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لإعادته للعمل.