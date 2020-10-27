تغيير اسم قناة «يوتيوب» إلى كلمة واحدة

المصدر: دبي -الامارات اليوم

يفضل بعض أصحاب القنوات عبر موقع «يوتيوب» تغيير الاسم الذي اختاروه في السابق لقنواتهم ليصبح مؤلفاً من كلمة واحدة، وإزالة بقية الاسم، لأن هذا الأمر يسهل على الآخرين تذكر اسم القناة.

لكن عندما يحاولون القيام بهذه الخطوة باستخدام تطبيق الهاتف لا يتمكنون من ذلك، حيث إن «يوتيوب» جعل هذه الخطوة لا تتم إلا من خلال الإصدار الخاص بالحاسب. لذا لو أراد المستخدم القيام بهذه المهمة عبر الهاتف فلابد أن يتم ذلك من خلال المتصفحات لا من خلال التطبيق.

ويفضل أن يكون عبر متصفح «فايرفوكس»، لأن متصفح «كروم» يحاول تحويل المستخدم إلى التطبيق.

فإذا كنت من الراغبين في جعل اسم قناتك على «يوتيوب» كلمة واحدة فقط وإزالة بقية الاسم السابق، اتبع الخطوات التالية: افتح متصفح «فايرفوكس» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثعلب يحيط بمجسم الكرة الأرضية، وسجل الدخول إلى حسابك على موقع «يوتيوب» عبر الـ«ويب» youtube.com، ثم انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة ومن ثم فوق تبويب «إصدار الحاسب» Desktop، وبموجب ذلك سيتم تحميل موقع «يوتيوب» في وضع الحاسب، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي مجدداً في أعلى يمين الشاشة ثم فوق خيار «الإعدادات» Settings، ومن ثم انقر فوق خيار «التعديل عبر غوغل» Edit On Google بجوار اسم القناة، وعندها يمكنك إزالة أي جزء من النص في الحقل الخاص بالاسم الأخير وتركه فارغاً، وبعدها انقر فوق زر «الموافقة» Ok عند استقرارك على الأمر، وأكد قرارك بالتغيير مجدداً.