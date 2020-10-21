«كورسير» تطلق لوحة مفاتيح ميكانيكية لعشاق الألعاب

المصدر: فريمونت - د.ب.أ

أعلنت شركة «كورسير» عن إطلاق لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة لعشاق الألعاب، موضحة أن لوحة المفاتيح «K60 RGB Pro» الجديدة تعتبر أول لوحة مفاتيح مجهزة بأزرار شيري «Viola» منخفضة الكلفة.

وأضافت الشركة الأميركية أن لوحة المفاتيح الجديدة تأتي في جسم مصنوع من الألمنيوم مع إضاءة الأزرار RGB القابلة للتخصيص عن طريق برنامج «كورسير iCue»، مشيرة إلى أن الأزرار تمتاز بجودة جيدة وكلفة منخفضة. وفضلاً عن ذلك، أطلقت «كورسير» موديلات جديدة من لوحة المفاتيح «K60 Pro» (بأزرار شيري Viola)، مع إضاءة خلفية LED باللون الأحمر، منها الموديل «K60 RGB Pro SE» والموديل «K60 RGB Pro Low Profile». وتمتاز لوحة المفاتيح «K60 RGB Pro SE» بمسند مغناطيسي لراحة اليد قابل للخلع، مع أغطية الأزرار «PBT Double Shot» المقاومة للتآكل.