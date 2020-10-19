«بيلكين» تطلق شاحناً لاسلكياً لـ «آي فون 12»

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «بيلكين» عن إطلاق ملحقات جديدة للحلقة المغناطيسية «MagSafe»، حول ملف الشحن اللاسلكي بهاتف «آي فون 12» الجديد، موضحة أن الشاحن اللاسلكي الجديد يتم فيه تثبيت الهاتف مغناطيسياً.

وأضافت الشركة الأميركية أن قرص الشحن يتشابه مع القرص المستخدم في الساعة الذكية «أبل ووتش»، مشيرة إلى أنه إلى جانب التصميم الأنيق للشاحن اللاسلكي، يمكن شحن هاتف «آي فون 12» بقدرة تصل إلى 15 واط، على عكس قواعد الشحن اللاسلكية المعتادة، التي تعمل بقدرة 7.5 واط.

وذكرت «بيلكين» أن الشاحن اللاسلكي الجديد يشتمل على ملف شحن لاسلكي إضافي في الحامل، بحيث يمكن شحن «أبل ووتش» أو سماعة الرأس اللاسلكية «AirPods Pro» إلى جانب شحن الهاتف، لافتة إلى أن سعر الشاحن اللاسلكي الجديد يبلغ 150 دولاراً (نحو 550 درهماً).