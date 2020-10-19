ضمّ سماعات «أمازون أيكو» في مجموعة واحدة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتمد بعض المستخدمين على مكبرات الصوت الذكية في أداء الكثير من المهام، وتستجيب هي لأوامره باحترافية كبيرة.

غير أن من يستخدم أكثر من سماعة موزعة في أكثر من مكان بالمنزل، يحتاج دوماً إلى تحديد السماعة الافتراضية التي تستجيب إلى أوامره تلقائياً في حالة لم يقم باختيار السماعة التي يرغب في استجابتها للأوامر، فإذا كنت أحد هؤلاء وتمتلك أكثر من سماعة ذكية من سماعات «أمازون أيكو» Amazon Echo، وترغب في اختيار إحداها كسماعة افتراضية، فلابد أن تقوم بإنشاء مجموعة تضم كل هذه السماعات في البداية، وذلك باتباع الخطوات الآتية: افتح تطبيق «Amazon Alexa» على هاتفك الذكي، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل فقاعة الحديث دائرية الشكل، ثم انقر فوق قائمة «الأجهزة» Devices في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانتقل إلى أعلى الجانب الأيمن من النافذة التي ظهرت أمامك وانقر فوق أيقونة الجمع «+»، ومن ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار «إضافة مجموعة»Add Group، وبعدها اختر اسم للمجموعة الجديدة في النافذة الخاصة باسم المجموعةGroup Name، ثم اختر أجهزة «أمازون أيكو» التي ترغب في ضمها للمجموعة، وانقر فوق زر «الحفظ» Save في نهاية الشاشة.