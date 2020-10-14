«ريلمي» تطلق هاتفي «7» و«7 برو» بالإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ريلمي»، علامة الهاتف الذكي الأسرع شحناً في العالم، عن طرح هواتفها الذكية من السلسلة (7) رسمياً في أسواق دولة الإمارات. ويأتي الجهازان «7»، و«7 برو» بتصميم متميز ومزايا استثنائية، مع تركيز رئيس على تلبية احتياجات جيل الشباب والمهنيين. وصُممت المجموعة الجديدة باستخدام تكنولوجيا عصرية تجعل منها الهواتف الذكية الأسرع شحناً في العالم. وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصالات لدى «ريلمي» في منطقة دول مجلس التعاون، منى مصطفى: «يسعدنا أن نطرح في السوق الإماراتية الهاتفين الذكيين الأحدث لدينا، واللذين يتمتعان بإمكانات معالجة قوية، وتصاميم عصرية، وأسعار تنافسية، حيث يأتي كلا الجهازين ضمن السلسلة (7) بمواصفات استثنائية في ظل سعي (ريلمي) لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للشباب عبر تجارب تصوير رائدة».