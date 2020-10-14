محو بيانات قائمة القراءة عبر متصفح «سفاري»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعاني كثيرون من مستخدمي هواتف «آي فون» من محدودية مساحة التخزين في الهاتف وسرعة امتلائها، الأمر الذي يعوق المستخدم عن تنزيل المزيد من التطبيقات أو يؤثر على كفاءة عمل الجهاز.

لذا من الضروري أن يتخلص المستخدم من المحتوى الموجود على الجهاز إذا كان في غير حاجة إليه، ومن ذلك مثلاً محتوى قائمة القراءة من دون اتصال بالويب الموجودة عبر متصفح «سفاري»، إذ قد يغفل المستخدم عن التخلص من الملفات التي انتهى من قراءتها ضمن هذه القائمة، فتتراكم بمرور الوقت وتستقطع جزءاً من ذاكرة التخزين على الهاتف.

لذا إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» فإنه يمكنك إزالة محتويات قائمة القراءة دون اتصال بالويب باتباع الخطوات الآتية: افتح تطبيق الإعدادات Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ومرر للأسفل ثم انقر فوق خيار الإعدادات العامة General. وبعدها مرر داخل النافذة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى خيار «تخزين الهاتف» iPhone Storage وانقر فوقه، ثم ابحث داخل النافذة التالية عن تطبيق سفاري Safari وانقر فوقه.

ومرر مجدداً للأسفل حتى تصل إلى قسم قائمة القراءة دون اتصال بالويبOffline Reading List ثم حرك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار، ثم انقر فوق زر الحذف Delete البرتقالي في نهاية النافذة.