«أكاديمية سيسكو» تستقطب 379 ألف طالب خلال عام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت أكاديمية سيسكو للشبكات (NetAcad) عن زيادة بنسبة 27% في عدد الطلاب المتدربين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام واحد. وتم تدريب إجمالي 378 ألفاً و900 طالب في المنطقة خلال السنة المالية 2020، مقارنةً بـ297 ألفاً و800 طالب في السنة المالية 2019. وتعتبر أكاديمية سيسكو منذ عام 1997 منصة لتدريب رأس المال البشري وصقله وتطويره. وبدأت ككلية واحدة وتطورت الآن إلى مجتمع دائم التوسع من الطلاب والمعلمين وأرباب العمل والمؤسسات غير الحكومية وموظفي سيسكو والعملاء الذين يعملون على بناء مستقبل متطور رقمياً.

وأنشئت أكاديمية سيسكو للشبكات لتكون منصة متصلة عالمياً تُمكّن الطلاب من التعلم من أي مكان.