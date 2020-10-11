إنشاء مجموعات التصفح باستخدام «مايكروسوفت إيدج»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أضافت «شركة مايكروسوفت الأميركية» مجموعة تغييرات جديدة إلى متصفحها «إيدج»، المرتبط بنظام التشغيل «ويندوز 10»، من بينها إضافة زر «المجموعات» Collection إلى «شريط الأدوات» أعلى الشاشة. وهي ميزة يمكن بمقتضاها جمع وتنظيم صفحات الـ«ويب»، أثناء تصفح المستخدم في مجموعة متشابهة المحتوى، مع إمكانية تشاركها عبر ملفات ذات تنسيقات متعددة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أحدث إصدارات «مايكروسوفت إيدج» عبر الكمبيوتر، فإنه يمكنك إنشاء المجموعات من خلال فتح متصفح «إيدج»، الذي تغير شكل الأيقونة التقليدية الخاصة به، لتكتسب مظهراً مموجاً.

انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل كتابين يحمل أحدهما علامة «جمع» أعلى يمين الشاشة، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار: «بدء مجموعة جديدة» Start New Collection.

ستشاهد في أعلى الصفحة خيار: «إضافة الصفحة الحالية إلى المجموعة» Add Current Page، وهنا انقر فوقه في حال أردت هذا الخيار.

ابدأ بعد ذلك في سحب الصفحات، التي تريد ضمها للمجموعة إلى النافذة الموجودة يمين الصفحة، ثم انتظر حتى تتم إضافتها.

بعد الانتهاء من إضافة الصفحات، انقر فوق أيقونة «مزيد» التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين النافذة، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة للمشاركة تضم خيارات عدة، منها إرسال المجموعة إلى ملف بصيغة Excel، أو بصيغة Word، كما يمكنك النقر فوق زر: «فتح الكل» Open All، أو فوق خيار «نسخ الكل» Copy All.