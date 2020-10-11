«بلو بريزم» تعلن عن «مساعد رقمي» لتحسين تجربة مراكز الاتصال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بلو بريزم» العالمية، المتخصصة في الأتمتة الذكية، عن تدشين «برنامج المساعد الرقمي»، لتلبية احتياجات السوق المتزايدة إلى مراكز الاتصال الذكية، وتعزيز إنتاجية الموظفين. وأوضحت الشركة أن البرنامج يهدف إلى توفير صورة آنية وشاملة لجميع مكالمات المتعامل مع مركز الاتصال، ما يساعد في استغلال وقت الموظفين بالشكل الأمثل، ودعم تجاوبهم وتعاونهم مع المتعاملين، وتقديم خدمة أفضل. وتكمن فكرة البرنامج في تمكين الموظفين من أتمتة مهام النظام، ما يسهم في تبسيط تواصل المتعامل مع مركز الاتصال وتوجيهه بالشكل الصحيح، كما يمكّن البرنامج الموظفين من البحث بسرعة وسهولة داخل قواعد البيانات، وتحديث سجلات المتعاملين.