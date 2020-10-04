شراكة بين «المشرق» و«نون» لتعزيز التسوّق عبر الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، وموقع «نون»، عن إبرامهما شراكة استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تعريف تجربة العملاء في مجال الدفع الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الشراكة بالتماشي مع رؤية الإمارات 2021، وتسعى إلى دعم الاحتياجات المتنامية للعملاء في عالم التكنولوجيا الرقمية.

ويستطيع العملاء في الإمارات التقدم بطلب الحصول على البطاقة باستخدام المنصات الرقمية للبنك.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، عبدالعزيز الغرير: «شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة نمواً مطرداً خلال السنوات السابقة، إلا أن وتيرة هذا النمو تسارعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب توجه المزيد من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت على إثر التداعيات التي فرضها تفشي وباء (كوفيد-19) في المنطقة والعالم». من جانبه، قال محمد العبار من شركة «نون»: «أنا أؤمن بشدة بأن السوق في دولة الإمارات وفي المنطقة ككل على مشارف ثورة هائلة في قطاع التجارة الإلكترونية، وستسهم ظروف الوباء الحالية في دفع عجلة تطورها بشكل ملموس».