تنزيل المحتوى عبر «Disney+» باستخدام بيانات الهاتف

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتقد البعض أن خدمة بث الفيديو من «ديزني»، والمعروفة باسم «Disney+»، تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بالأطفال فقط، وتقتصر على الأفلام التي أنتجتها شركة «ديزني» العالمية. لكن الحقيقة غير ذلك، إذ تعرض الخدمة كل أنواع الأفلام المخصصة للصغار والكبار، كما تعرض المحتوى الخاص بكثير من الشركات المنافسة. وتقدم، أيضاً، من خلال منصة الويب، أو تطبيق الهواتف ميزات عدة للمستخدم، منها إمكانية تنزيل محتوى الفيديو باستخدام باقة بيانات الهاتف، أو شبكات «واي فاي»، وهو الخيار الافتراضي للتطبيق. لكن يود المرء، أحياناً، تجاوز الملل في أماكن الانتظار، مضحياً بالكلفة المرتفعة لباقة البيانات. لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق، فإنه يمكنك تنزيل المحتوى الذي يروقك باستخدام شبكة بيانات الهاتف، من خلال فتح التطبيق الذي تحمل الأيقونة الخاصة به كلمة «Disney+» يعلوها شهاب.

انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار: «إعدادات التطبيق» App Settings، وحرك بعد ذلك المؤشر المجاور لخيار: «التنزيل من خلال الشبكات اللاسلكية فقط» Download Over Wi-Fi Only داخل النافذة التالية من اليمين لليسار، لإيقافه عن العمل.

تستطيع، أيضاً، اختيار جودة تنزيل المحتوى بالنقر فوق خيار: «جودة التنزيل» Download Quality ضمن النافذة السابقة، وبموجب ذلك يمكنك النقر فوق خيار: «Standard» الذي يتيح لك تنزيل المحتوى بسرعة لكن بجودة منخفضة، أو النقر فوق خيار: «High» الذي يسمح لك بتنزيل محتوى عالي الجودة لكن خلال وقت طويل، أو النقر فوق الخيار الثالث الذي يحاول الموازنة بين الجانبين.