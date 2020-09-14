«فيليبس» تُطلق شاشات بدقة وضوح بين «Full HD» و«4K UHD»

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت «شركة فيليبس الهولندية» عن إطلاق سلسلة شاشات E2 الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات المستخدم العادي في المنازل والمكاتب.

وأوضحت الشركة أن سلسلة الشاشات الجديدة تأتي بقياس يراوح بين 24 و34 بوصة، وتعمل بدقة وضوح تمتد من «Full HD» إلى «4K UHD».

وأكدت «فيليبس» أن جميع الموديلات الجديدة من سلسلة E2 تدعم تقنية «Ultra Wide Color» (1.07 مليون لون)، وكذلك تقنية «Smart Contrast» من «فيليبس»، والتي تحلل المحتويات المعروضة، وتوائم الألوان تلقائياً، فضلاً عن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية لتحسين التباين بشكل ديناميكي.

ولعشاق الألعاب، تأتي الشاشات الجديدة مزودة بوضع اللعب SmartImage، ما يعني أن الشاشات تتضمن وظيفة التحكم OSD التي تتيح إمكانية الوصول السريع إلى العديد من الوظائف.