«كاسبرسكي» تحذر من استهداف أنظمة «لينكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذرت شركة «كاسبرسكي»، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، من توجه المزيد من الجهات التخريبية نحو تنفيذ هجمات موجّهة ضد الأجهزة العاملة بأنظمة «لينكس»، مشيرة إلى حرص تلك الجهات على تطوير المزيد من الأدوات التي تساعدها في الوصول إلى أهدافها.

وذكرت الشركة، في بيان، أن العديد من الشركات تختار نظام «لينكس» للخوادم والأنظمة ذات الأهمية الاستراتيجية، لأسباب يأتي في مقدمتها أن نظام التشغيل هذا يُعد أكثر أمناً وأقل عرضة للتهديدات الرقمية من نظيره الأكثر شيوعاً «ويندوز».

وأفادت بأنها لاحظت أن أكثر من 12 جهة تخريبية، من الجهات التي تقف وراء التهديدات المتقدمة المستمرة، ظلّت على مدار السنوات الثماني الماضية تستخدم برمجيات خبيثة أو بعض الوحدات المستندة إلى «لينكس» في استهداف الأجهزة العاملة بهذا النظام.